Trials of Mana e Legend of Mana annunciati su Xbox e disponibili da oggi su Game Pass

Tra le sorprese di Square Enix per Xbox ci sono anche Trials of Mana e Legend of Mana, annunciati su Xbox e disponibili proprio da oggi su Game Pass, con dei veri e propri shadow drop per entrambi, che possono dunque essere scaricati in queste ore dagli abbonati al servizio.

Dopo l'uscita di Visions of Mana, si completa dunque la serie dei nuovi capitoli con quest'altre due uscite, entrambe al day one su Game Pass per quanto riguarda la piattaforma Microsoft, dunque particolarmente interessanti per gli abbonati al servizio.