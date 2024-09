Un trailer dello sparatutto FragPunk svela le date della closed beta su Xbox e PC

Bad Guitar Studio ha presentato un nuovo trailer dello sparatutto multiplayer FragPunk durante l'Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast nel quale gli sviluppatori offrono informazioni sul gioco e annunciato l'arrivo di una closed beta su PC e Xbox Series X|S, che inizierà in Italia allo scoccare della mezzanotte di venerdì 11 ottobre e si concluderà il 22 ottobre.

In questa versione di prova i giocatori potranno affrontarsi nelle modalità Shard Clash, Capture the Core e Team Deathmatch in un totale di sei mappe differenti e vestire i panni di 12 personaggi, con Spider e Sonar che sono delle nuove aggiunte rispetto all'alpha che si svolta nei mesi scorsi. In totale ci saranno 17 armi da provare.