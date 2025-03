FragPunk ha un periodo di uscita indicativo su PS5 e Xbox Series X|S dopo l'inaspettato rinvio di ieri

Le parole del team di Bad Guitare

Anziché pubblicare FragPunk in condizioni non ottimali su console, il team di Bad Guitar ha dunque preferito posticipare il lancio per risolvere i problemi, ma senza offrire indicazioni sulla nuova finestra di pubblicazione. Maggiori dettagli sono arrivati oggi con un post pubblicato su Steam.

"Per assicurarvi la migliore esperienza possibile di FragPunk, ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario per realizzare la versione per console. Il nostro obiettivo è di renderla pronta entro i prossimi due mesi.

"Sappiamo che aspettare è uno schifo, quindi vi terremo informati con aggiornamenti regolari su come si sta sviluppando la versione per console. Non ci sono segreti: crediamo nella trasparenza tra noi e i nostri giocatori. Tenete d'occhio gli annunci futuri e i post sui social media, dove vi comunicheremo la data di uscita precisa e i dettagli più succosi non appena saranno disponibili."