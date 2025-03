FragPunk esce oggi su PC, ma le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono state improvvisamente rinviate

A quanto pare, " problemi tecnici inaspettati in termini di ottimizzazione e adattamento" hanno impedito al gioco di arrivare su PS5 e Xbox Series X|S nella data di oggi, spingendo gli sviluppatori a prendersi più tempo per aggiustare al meglio il software.

FragPunk era stato annunciato con un trailer all'Xbox Showcase dell'anno scorso, ed è una sorta di hero shooter 5v5 free-to-play che si presenta piuttosto interessante, ma per il quale gli utenti console dovranno ancora attendere non si sa bene quanto, mentre su PC sarà giocabile in forma completa da oggi.

Annunciate delle ricompense per i giocatori su console

Invece di affrettare le procedure su console e proporre una "esperienza utente potenzialmente scarsa", il team ha deciso di aspettare e lavorare ancora alle versioni console per poter assicurare un'esperienza "paragonabile a quella su PC", si legge nel comunicato pubblicato da Bad Guitar Studio.



Il team ha comunque annunciato delle ricompense per gli utenti rimasti a bocca asciutta: chi aveva prenotato il Pioneer bundle, per esempio, riceverà un rimborso oltre a denaro in-game per 10 dollari, con il bundle in questione che tornerà disponibile solo successivamente, una volta individuata una data di uscita.

Gli utenti console riceveranno inoltre tutte le ricompense che erano previste in-game all'interno della prima fase della Stagione 1 da ora fino all'effettivo lancio del gioco, comprese dunque valute in-game, oggetti cosmetici e punti esperienza, con altri dettagli che verranno spiegati meglio in seguito.

Potete conoscere meglio il gioco in questione nel nostro provato di FragPunk, che comunque sarà disponibile da oggi su PC.