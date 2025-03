Chernobylite 2: Exclusion Zone è disponibile in accesso anticipato su Steam

Dopo mesi di attesa e una campagna Kickstarter di successo, finalmente Chernobylite 2: Exclusion Zone di The Farm 51, gli stessi di Get Even e Painkiller: Hell & Damnation, è disponibile in accesso anticipato su Steam, dove è acquistabile per 38,99 euro (35,09 euro in offerta lancio). Si tratta di un gioco di ruolo d'azione in terza persona, con un grande focus sui combattimenti e sulle scelte del giocatore, in cui possiamo tornare a girovagare per la Zona di alienazione della centrale di Chernobyl, in una versione decisamente fantascientifica.