Il Kickstarter di Chernobylite 2: Exclusion Zone è un successo: si farà e sono già confermati degli extra

Pochi giorni fa il team di Chernobylite 2: Exclusion Zone ha dato il via a una campagna Kickstarter per ottenere i fondi per lo sviluppo del videogioco e in pochissimo tempo ha ottenuto la cifra minima richiesta.

La dichiarazione del team di Chernobylite 2

Il team scrive: "Sì, ce l'abbiamo fatta! Ci sono voluti meno di quattro giorni per raggiungere l'obiettivo della nostra campagna, un risultato incredibile e al di là di ogni nostra immaginazione. Ancora una volta, tutti noi possiamo preparare i nostri zaini, i contatori Geiger e l'equipaggiamento da stalker per tornare nella Zona di Esclusione, perché i giocatori hanno parlato!".

"Grazie a voi, ora possiamo concentrarci sullo sviluppo della modalità di combattimento alternativa in prima persona, permettendovi di giocare in qualsiasi stile scegliate. Che siate fan dei classici RPG in terza persona o delle moderne avventure in prima persona, dovreste essere a vostro agio nel vivere Chernobylite 2 nel modo per voi più naturale."

"Naturalmente, non è finita. Manteniamo viva la nostra campagna per le prossime settimane, e c'è ancora molto da fare per continuare a far crescere la nostra comunità e offrire altre cose interessanti all'interno del gioco. Aggiungeremo ora alcuni obiettivi aggiuntivi alla campagna per permetterci di espandere Chernobylite 2 con altri elementi che potrebbero essere interessanti, soprattutto per voi, i nostri attuali o potenziali finanziatori".

Gli obiettivi aggiuntivi già raggiunti da Chernobylite 2

"Rimanete con noi; vi terremo aggiornati su molte altre cose interessanti. La nostra campagna è in corso e vogliamo coinvolgervi nell'intero processo. Quindi, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di altre cose che potremmo fare insieme per rendere Chernobylite 2 il vostro gioco di ruolo post-apo preferito di questo decennio. Credevamo di farcela, ma la quantità e l'intensità del vostro sostegno hanno superato le nostre aspettative".

Se volete supportare il videogioco, potete farlo su Kickstarter a questo indirizzo.