Kingdom Come Deliverance 2 impone regole anti-tossicità sui forum di Steam e ottiene l'effetto opposto

L'editore di Kingdom Come Deliverance 2 , Deep Silver, ha pubblicato un nuovo codice di condotta per le discussioni nei forum di Steam del gioco, vietando la discriminazione, l'incitamento all'odio e le ideologie dannose, e avvertendo di possibili ban permanenti per coloro che violano le regole.

Le richieste del team di Kingdom Come Deliverance 2 sui forum di Steam

"Siamo grati per le discussioni vibranti e appassionate che si svolgono qui", ha scritto lo sviluppatore PLAION_MY4NH. "Il vostro amore per questo gioco e per il suo mondo coinvolgente ha forgiato una comunità unica e fiorente. Per garantire che i nostri forum rimangano un luogo accogliente per tutti, stiamo introducendo una nuova serie di regole della comunità progettate per mantenere una moderazione fluida e favorire discussioni significative e rispettose."

La situazione nel forum di Kingdom Come Deliverance 2 su Steam

Le "parolacce occasionali" vanno bene, hanno aggiunto - dopo tutto, Kingdom Come Deliverance 2 è un gioco vietato ai minori - ma gli utenti sono invitati a "mantenerle ragionevoli". Per il resto, in linea di massima le regole sono quelle che ci si aspetta: bisogna rimanere in tema col gioco, essere rispettosi nei confronti degli altri, evitare argomenti come la politica moderna e le religioni attuali (in altre parole, potete fare commenti storici sulle politiche e le religioni del videogioco). In linea di massima, non bisogna essere volgari e scortesi. Non una richiesta esagerata.

"Qualsiasi post, commento o comportamento che perpetui queste ideologie dannose sarà rimosso e i trasgressori dovranno affrontare azioni rapide", ha scritto PLAION_MY4NH. Le conseguenze per la violazione del codice di condotta vanno dagli avvertimenti e dalla cancellazione dei post al divieto temporaneo o permanente di accesso al forum.

Come potete vedere nell'immagine poco sopra, però, sono immediatamente nate varie discussioni per criticare le richieste degli autori. Svariati utenti ritengono che il videogioco è "woke", affermando che è tutta una propaganda e disinformazione, alcuni si lamentano che nel gioco è possibile essere gay (non importa che sia solo una opzione tra le varie, il semplice fatto che "i file siano sul tuo PC ti rende gay", dicono), ma non sono permessi "stupri, incesto e bestialità che esistevano anche all'epoca". Alcuni utenti vedono il lato positivo: tutti questi post orribili sono un ottimo modo per trovare gli utenti tossici in pochi attimi e bannarli dai forum.

Infine, ecco le parole del game director sulle "accuse" legato al fatto che Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco woke.