Gli indizi dello sviluppatore di Hollow Knight Silksong non avevano significato: la torta era una bugia

La conferma su Hollow Knight Silksong

Lo YouTuber fireb0rn - che si dedica alla creazione di contenuti su Hollow Knight - ha scritto su Twitter: "Leth mi ha contattato per confermami che non c'era alcuna caccia agli indizi su Silksong e che i cambiamenti all'account di Williams e il tweet non avevano alcun significato. Mi scuso per aver confuso le persone. La torta era una bugia."

A quel punto un altro utente ha chiesto, praticamente in ginocchio e in lacrime (per quanto una piattaforma digitale lo permetta), che Matthew Griffin - che si occupa di marketing e pubblicazione per Silksong - confermasse che il videogioco esiste e che prima o poi sarà pubblicato. Griffin ha quindi risposto in modo molto semplice: "Sì, il gioco è reale e sarà pubblicato".

