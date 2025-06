Hollow Knight: Silksong potrebbe avere dei DLC, come suggerito dallo studio di sviluppo

Alla fine del Summer Game Fest 2025, durante l'Xbox Games Showcase 2025, gli spettatori hanno appreso la finestra di uscita di Hollow Knight: Silksong , dopo anni di attesa. A quanto pare, però, non finisce qui, perché gli sviluppatori hanno suggerito che potrebbe avere dei DLC , creando un cortocircuito niente male, visto che Silksong è nato come espansione di Hollow Knight, per poi essere promosso a gioco a se stante.

Quanto ci vorrà per i DLC?

La comparsa di Hollow Knight: Silksong durante la presentazione di ROG Xbox Ally ha riempito i fan di speranza, speranza che è stata ulteriormente rafforzata quando è stata confermata una finestra di lancio entro la stagione delle festività natalizie.

A suggerire l'arrivo di potenziali DLC è stato Matthew "Leth" Griffin, responsabile marketing del team, che è intervenuto nella chat dal vivo di Primacon, un content creator su YouTube, mentre quest'ultimo affermava che il fenomeno del "Silkposting" (cioè i post disperati dei fan online in attesa del gioco) "non sparirà nemmeno dopo l'uscita".

Leth ha commentato: "Ci sono sempre i DLC", scatenando la preoccupazione di molti utenti, che si ricordano bene com'è nato Silksong. Sono passati otto anni dal lancio di Hollow Knight e nel frattempo Silksong è diventato un vero e proprio meme, per via della scarsa comunicazione di Team Cherry. È comprensibile, quindi, che molti temano che anche questo DLC si trasformi in un progetto a lungo termine, una specie di Silksong 2. Altri hannoi sottolineato come non sia il caso di parlare di DLC per un gioco che si è fatto attendere così a lungo.

Comunque sia, per adesso non è chiaro cosa accadrà. Intanto aspettiamo con fiducia la pubblicazione di Silksong.