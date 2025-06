Pixel VIP è ufficialmente disponibile con Android 16: la funzionalità è stata rilasciata nelle scorse ore

Sebbene non fosse disponibile inizialmente, Google ha definitivamente avviato il rollout di Pixel VIP, la nuova funzionalità dedicata alla gestione dei contatti preferiti.

Google ha ufficialmente avviato il rollout della funzione Pixel VIP. Android 16 è disponibile da un paio di giorni e, in questa prima fase, non ha entusiasmato molti utenti. Ebbene, nelle scorse ore un lettore ci ha fatto notare proprio l'assenza della nuova funzionalità dedicata alla gestione dei contatti preferiti. Per fortuna pare che adesso sia disponibile (o stia iniziando ad esserlo, dato che il rollout potrebbe essere graduale).

Pixel VIP è in rollout su dispositivi Pixel Nelle ultime ore il team ha abilitato la funzionalità (lato server) per tutti gli utenti Pixel. Per usufruire di questa feature dovete ovviamente aggiornare il sistema operativo e quindi passare ad Android 16, per poi aprire l'app Contatti e andare nella sezione Organizza. Qui dovreste trovare la nuova voce dedicata a Pixel VIP. Ovviamente vi suggeriamo di aggiornare Google Contatti attraverso Play Store. Pixel VIP Si tratta di un nuovo widget che consente di selezionare fino a 8 contatti preferiti, concedendo ovviamente le autorizzazioni per accedere alla cronologia delle chiamate, degli SMS e della posizione. Apparirà così il nuovo widget nella vostra schermata Home. Con questa funzionalità potrete visualizzare l'ultima chiamata o messaggio di un determinato contatto, vedere la posizione in tempo reale o ricevere suggerimenti di attività. Google Messaggi si rinnova con l'interfaccia Material 3 Expressive: tutte le novità Molto importante anche la possibilità di ignorare la modalità Non Disturbare: in questo modo i vostri cari potranno ugualmente contattarvi in caso di emergenza.