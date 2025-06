Pre-ordina l'artbook di Clair Obscur: Expedition 33 al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile l'artbook di Clair Obscur: Expedition 33, in pre-ordine al suo prezzo minimo garantito di 39,90€ . Acquistalo direttamente tramite questo link o sfrutta il box prodotto qui in basso per accedere alla pagina dedicata: Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei videogiochi che più ha fatto discutere e che ha ricevuto più apprezzamenti in assoluto di questo 2025, sia dalla stampa specializzata e sia dall'utenza. Si tratta di un titolo al cui sviluppo hanno partecipato alcuni ex sviluppatori Ubisoft. Il titolo è un JRPG a turni - nonostante la produzione sia francese - che coniuga elementi classici a meccaniche all'avanguardia .

Clair Obscur: Expedition 33, dal gioco all'artbook

Clair Obscur: Expedition 33, dunque, dicevamo essere un JRPG a turni con elementi d'azione che si coniugano perfettamente con l'intera struttura. Oggi, su Amazon, è disponibile l'artbook del gioco. Si tratta di un pezzo da collezione che, considerata la caratura artistica del prodotto, non ci si può lasciar scappare. L'artbook in questione sarà composto da 300 pagine in lingua francese, per un peso di 788 grammi.

Maelle

L'editore è PIX N LOVE e sarà disponibile a partire dal prossimo 5 dicembre 2025. Ci aspettiamo di trovare al suo interno delle rappresentazioni dei personaggi del titolo: dalla loro ideazione fino alla realizzazione, così come di tutte le creature e dei fantastici paesaggi che fanno da sfondo all'opera. Per qualche dettaglio in più vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33.