Wikipedia fa marcia indietro e sospende la generazione dei riassunti con l'IA, le proteste degli editor

Per questo motivo, era stato avviato un esperimento che, sostanzialmente, f acendo uso dell'IA metteva a disposizione degli utenti dei riassunti delle singole pagine . Poche ore fa, però, è arrivata la conferma della dismissione di tale esperimento in seguito a molte proteste ricevute da Wikimedia Foundation: proteste che sono arrivate in particolar modo dagli editor.

Un pericolo per la credibilità e l'affidabilità di Wikipedia

Gli editori, dunque, hanno mosso delle forti critiche a questo esperimento in quanto rappresenta un pericolo per la credibilità e l'affidabilità di Wikipedia stessa. L'esperimento era stato pensato per facilitare la comprensione di pagine e articoli complessi. Il modello IA utilizzato per la realizzazione dei riassunti era Cohere (Aya) il cui scopo era quello di semplificare soprattutto i testi più tecnici.

Logo Wikipedia

Molti editor, però, lo hanno ritenuto una "pessima idea" sottolineando, così, i rischi nei quali si poteva incorrere a seguito di questo particolare e specifico uso dell'intelligenza artificiale. Un editor in particolare ha spiegato che il senso di Wikipedia risiede proprio nel lavoro collettivo degli esseri umani che, insieme, possono correggere degli errori di altri esseri umani.