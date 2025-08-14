HP presenta i nuovi desktop e laptop della serie OMEN: potenza, design e ovviamente intelligenza artificiale

In occasione del Level Reforge 2025, HP ha presentato i nuovi PC desktop e paptop previsti per l'uscita nel corso del 2025.

Per inaugurare la prima edizione dell'evento Level Reforge, HP ha delineato il futuro della linea OMEN, presentando i nuovi desktop e laptop da gaming. Al centro di questa nuova line-up c'è l'idea di consegnare sistemi più intelligenti e chassis più freschi, supportati da software come OMEN AI, basati sull'ormai immancabile intelligenza artificiale.

La proposta HP per il 2025 si concentra su desktop tower pensati per l'upgrade facile e notebook capaci di offrire potenza in mobilità, mantenendo l'equilibrio tra forma e funzionalità.

OMEN MAX 45L: raffreddamento e potenza modulare La punta di diamante della gamma è OMEN MAX 45L. Lo chassis utilizza il brevetto CRYO CHAMBER, con un comparto separato che convoglia aria esterna direttamente sul processore, migliorando sensibilmente le temperature sotto carico.

Il case è stato rialzato e dotato di prese d'aria inferiori e slot PCIe ventilati per incrementare la dissipazione anche sulla scheda grafica. OMEN MAX 45L ospita le GPU NVIDIA RTX 5000 La configurazione supporta CPU fino ad AMD Ryzen 9 9950X3D e GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5090 accompagnate da memoria DDR5 ad alta frequenza. L'alimentatore modulare da 1200 W include funzioni di gestione della ventola e pulizia automatica, mentre il BIOS offre modalità di overclock per processore e RAM gestibili tramite OMEN Gaming Hub.

OMEN 35L e 35L Stealth Edition: tra design e personalizzazione Per chi desidera un tower potente ma di dimensioni ridotte, HP propone OMEN 35L. Questa torre può ospitare processori fino ad AMD Ryzen 9 9950X3D, schede grafiche della serie RTX 50 e integra lo stesso alimentatore modulare del 45L. OMEN 35L Stealth Edition è il PC ufficiale dei circuiti League of Legends e VALORANT Champions Tour La scocca standard presenta ventole aRGB controllabili via software e pannello laterale trasparente, mentre la versione Stealth Edition rinuncia all'illuminazione per un look completamente nero. Entrambe le varianti sono progettate per l'upgrade: il telaio adotta uno standard industriale e l'accesso agli interni può avvenire senza attrezzi. Infine, Stealth Edition sarà il PC ufficiale dei circuiti League of Legends e VALORANT Champions Tour.

OMEN 16 Gaming Laptop: mobilità e prestazioni Il portatile OMEN 16 promette un buon equilibrio tra potenza e gestione termica. Equipaggiato con processori Intel Core i9‑14900HX o i7‑14650HX e schede grafiche fino a NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, il portatile raggiunge un TDP di 170 W. La dissipazione è affidata a ventole ad alta efficienza, pensate per ridurre la rumorosità mantenendo temperature contenute. Il portatile OMEN 16 fa affidamento sulle tecnologie NVIDIA Blackwell A livello software, OMEN AI regola automaticamente i parametri di sistema per garantire il frame rate migliore possibile con un clic, mentre la modalità Unleashed consente un temporaneo incremento di potenza. Il display da 16 pollici con rapporto 16:10 può arrivare a una risoluzione di 2560 × 1600 pixel con frequenze fino a 240 Hz e copertura 100% sRGB. Completano la dotazione tastiera con retroilluminazione RGB in quattro zone, audio DTS:X Ultra e varie porte tra cui USB‑C con Power Delivery.

OMEN Gaming Hub Non mancano le novità anche sul fronte software: la nuova app OMEN Gaming Hub funge da centro di controllo per hardware e libreria giochi. Offre il monitoraggio di temperature, carichi e consumi, curve delle ventole personalizzabili e diversi profili di potenza. Non solo hardware, ma anche la nuova app OMEN Gaming Hub Include l'OMEN AI, definito dall'azienda come il primo strumento di ottimizzazione delle prestazioni "con un clic", che regola automaticamente potenza e temperatura per raggiungere il frame rate desiderato. L'app permette di gestire l'illuminazione RGB tramite Light Studio e di attivare funzioni come la pulizia automatica della ventola dell'alimentatore e l'overclock di CPU e memoria. Come abbiamo detto, nei portatili OMEN 16 integra inoltre la modalità Unleashed, che sblocca temporaneamente ulteriori watt per incrementare le prestazioni.