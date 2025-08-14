La seconda patch di Rematch sta per arrivare ed è ricca di novità

Rematch sta per ricevere la sua seconda patch, e a quanto pare si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo, che include parecchie novità per il gioco di calcio di Sloclap. L'update debutta oggi in versione beta e sarà disponibile per tutti il 18 agosto.
"Questa è la seconda, grande patch per Rematch e risolve numerosi problemi legati al netcode, come contrasti che non venivano registrati, tuffi del portiere che causavano rollback e gol segnati quando non avrebbero dovuto esserlo", hanno scritto gli sviluppatori in una nota.
"Anche lo sblocco degli obiettivi dovrebbe essere stato corretto. Da notare che gli obiettivi non si sbloccheranno immediatamente: ad esempio, se siete al livello 35 ma non avete ricevuto gli obiettivi Pro ed Elite, dovrete raggiungere il livello 36 per ottenerli entrambi."
Sloclap ha parlato inoltre della terza patch, che dovrebbe arrivare entro la fine di agosto e risolvere altri problemi, nonché introdurre finalmente il crossplay ed effettuare una serie di interventi sul bilanciamento.
Le novità della seconda patch
Capace di superare quota tre milioni di giocatori solo su Xbox, Rematch ha guadagnato rapidamente una grande popolarità, ma è chiaro che il suo successo a lungo termine dipenderà anche dalla puntualità degli aggiornamenti e dei contenuti post-lancio, come Sloclap sa perfettamente.
Le novità della seconda patch di Rematch includono:
Migliorati i contrasti e il possesso palla
- Migliorata la gestione di rete e rollback nei tackle.
- Risolto il problema per cui un giocatore in preparazione al tiro non poteva essere contrastato.
- Sistemato lo sblocco di alcuni obiettivi: chi soddisfa già i requisiti dovrà ripetere un'azione correlata per ottenerli.
- Modificato il sistema Ball Touch per rendere più naturale il contatto visivo col pallone e correggere posizioni errate durante il controllo palla.
Portieri
- Risolti bug in cui il portiere sembrava parare ma il sistema convalidava comunque il gol.
- Corretto un problema di animazione vicino ad altri giocatori e impedita la possibilità di contrastare portieri invulnerabili fuori area.
- Aggiunte animazioni procedurali per la presa del pallone.
Animazioni e fisica di gioco
- Ridotta la velocità dell'animazione di camminata.
- Corretta la difesa nel Defense Mode e la gestione della palla ferma.
- Ridotta l'intensità della telecamera su palla rubata.
Stabilità e prestazioni
- Risolte diverse cause di crash, latenza a fine partita e incongruenze nella scelta del server.
- Migliorati tempi di caricamento del menu pausa e prestazioni GPU, specialmente su settaggi bassi / medi.
Interfaccia e menu
- Opzioni resettabili per scheda e nuova impostazione di sensibilità Magnus.
- Migliorata la personalizzazione (ora mostra solo oggetti posseduti, feedback colore sui thumbnail).
- Corrette le varie anomalie di visualizzazione nei menu, nello store e nel profilo giocatore.
- Aggiornata l'illuminazione nelle schermate di personalizzazione e durante le celebrazioni.
Audio
- Sistemati diversi problemi con i suoni dell'interfaccia e dell'animazione del calcio d'inizio.
- Aggiunto il titolo del BGM nel menu PS5.
Bug noti
- Animazioni di volée aerea che si annullano, mancata visualizzazione dell'invulnerabilità del portiere, warping improvviso del pallone dopo i contrasti.
- Desincronizzazione della palla in alcune condizioni e problemi con l'Extra Effort e il controllo della palla dopo i contrasti.
- Bug nell'interfaccia, come colori non coerenti nell'anteprima delle skin o informazioni errate nelle promozioni di ranking.
- Rari crash su PS5.