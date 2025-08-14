La seconda patch di Rematch sta per arrivare ed è ricca di novità

Rematch sta per ricevere la sua seconda patch, e a quanto pare si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo, che include parecchie novità per il gioco di calcio di Sloclap. L'update debutta oggi in versione beta e sarà disponibile per tutti il 18 agosto.

"Questa è la seconda, grande patch per Rematch e risolve numerosi problemi legati al netcode, come contrasti che non venivano registrati, tuffi del portiere che causavano rollback e gol segnati quando non avrebbero dovuto esserlo", hanno scritto gli sviluppatori in una nota.

"Anche lo sblocco degli obiettivi dovrebbe essere stato corretto. Da notare che gli obiettivi non si sbloccheranno immediatamente: ad esempio, se siete al livello 35 ma non avete ricevuto gli obiettivi Pro ed Elite, dovrete raggiungere il livello 36 per ottenerli entrambi."

Sloclap ha parlato inoltre della terza patch, che dovrebbe arrivare entro la fine di agosto e risolvere altri problemi, nonché introdurre finalmente il crossplay ed effettuare una serie di interventi sul bilanciamento.