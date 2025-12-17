0

Rematch Elite Edition è in offerta su Amazon al suo minimo storico: un nuovo modo di intendere il calcio

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta su Rematch Elite Edition, il cui prezzo cala fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/12/2025
Rematch Elite Edition
Rematch
Rematch
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Rematch Elite Edition per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 29,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui in basso: Rematch Elite Edition è un'esperienza calcistica intensa e dinamica che porta l'azione sportiva in terza persona, mettendo il giocatore al centro del campo come mai prima d'ora. Qui non si controlla un'intera squadra, ma un solo atleta, vivendo ogni scivolata, dribbling e tiro da una prospettiva immersiva in cui ogni scelta può fare la differenza tra vittoria e sconfitta

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay elimina tutte le interruzioni tipiche del calcio tradizionale: niente falli, niente fuorigioco, nessuna pausa. L'azione non si ferma mai e richiede riflessi rapidi, precisione assoluta e una perfetta intesa con la squadra. Rematch è stato completamente progettato come un'esperienza multigiocatore online, offrendo partite sempre eque, reattive al decimo di secondo, dove la skill individuale si fonde con la strategia collettiva.

Rematch 2025 04 10 25 002

La Elite Edition arricchisce il gioco base con numerosi extra esclusivi: due Biglietti potenziamento Pass capitano, sfondo e titolo giocatore Blasone, canotta, motivi estetici per abbigliamento superiore e inferiore, set di gioielli Blasone, scarpe Glitch, cappello Blasone e un ambiente di realtà aumentata a tema. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Rematch Elite Edition è in offerta su Amazon al suo minimo storico: un nuovo modo di intendere il calcio