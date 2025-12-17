Rematch Elite Edition è in offerta su Amazon al suo minimo storico: un nuovo modo di intendere il calcio

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Rematch Elite Edition per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 29,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui in basso: Rematch Elite Edition è un'esperienza calcistica intensa e dinamica che porta l'azione sportiva in terza persona, mettendo il giocatore al centro del campo come mai prima d'ora. Qui non si controlla un'intera squadra, ma un solo atleta, vivendo ogni scivolata, dribbling e tiro da una prospettiva immersiva in cui ogni scelta può fare la differenza tra vittoria e sconfitta
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gameplay elimina tutte le interruzioni tipiche del calcio tradizionale: niente falli, niente fuorigioco, nessuna pausa. L'azione non si ferma mai e richiede riflessi rapidi, precisione assoluta e una perfetta intesa con la squadra. Rematch è stato completamente progettato come un'esperienza multigiocatore online, offrendo partite sempre eque, reattive al decimo di secondo, dove la skill individuale si fonde con la strategia collettiva.
La Elite Edition arricchisce il gioco base con numerosi extra esclusivi: due Biglietti potenziamento Pass capitano, sfondo e titolo giocatore Blasone, canotta, motivi estetici per abbigliamento superiore e inferiore, set di gioielli Blasone, scarpe Glitch, cappello Blasone e un ambiente di realtà aumentata a tema. Qui la nostra recensione.