Rematch fissa la data della Stagione 1 e l'arrivo dei match classificati 3v3

La novità di spicco è senza dubbio l'introduzione di una modalità classificata 3v3 , di cui verranno svelate maggiori dettagli nei prossimi giorni. Sarà accompagnata da nuove opzioni di personalizzazione, oggetti cosmetici e miglioramenti generali all'esperienza di gioco . Inoltre, queste aggiunte sono state precedute pochi giorni fa dall'introduzione del cross-play su tutte le piattaforme, una funzione da lungo attesa dalla community.

Sloclap ha annunciato la data di inizio della Stagione 1 di Rematch . Sarà disponibile a partire dal 23 settembre e porterà con sé una serie di aggiunte di spessore.

In arrivo un grosso aggiornamento stagionale, già disponibile in beta su Steam

Le novità verranno introdotte con l'aggiornamento stagionale (patch 1.201.000) che verrà pubblicato sempre il 23 settembre su tutte le piattaforme. Su Steam i giocatori possono già scaricare e provare la patch in versione beta.

L'update porta con sé numerosi bilanciamenti e correzioni, in particolare al movimento dei giocatori e al comportamento dei portieri, ora più reattivi e affidabili. Alcuni exploit, come l'"Ippy Slide", sono stati indeboliti, e sono stati risolti diversi problemi legati alla meccanica Extra Effort. Inoltre, il matchmaking basato sulle abilità è stato reso più rigoroso nelle partite classificate, per garantire sfide più equilibrate.

L'aggiornamento include anche miglioramenti all'interfaccia, ai tutorial e alle modalità personalizzate, con nuove opzioni per gestire le partite. Sono stati corretti numerosi bug, tra cui quelli che causavano comportamenti anomali dei portieri, problemi di animazione, errori nei menu e nella gestione delle statistiche. Anche il comparto grafico ha ricevuto ottimizzazioni, con correzioni ai materiali, agli effetti visivi e alla resa delle texture. In aggiunta sono state aggiunge nuove tracce musciali per il menu principale. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note provvisorie dell'aggiornamento pubblicate sul sito ufficiale di Rematch.