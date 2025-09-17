0

Un video gameplay di Battlefield 6 mostra la mappa Operazione Firestorm

Un video gameplay di Battlefield 6 ci offre un assaggio di Operazione Firestorm, storica mappa di Battlefield che sarà tra quelle disponibili al lancio del nuovo episodio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/09/2025
IGN ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video gameplay che offre un primo sguardo approfondito alla mappa Operazione Firestorm di Battlefield 6, riportando in scena una delle ambientazioni più amate dai fan, originariamente introdotta in Battlefield 3. Il filmato è l'occasione perfetta per osservare come questa storica mappa sia stata rinnovata e adattata alle dinamiche moderne del nuovo capitolo.

La clip mostra un'intera partita nella modalità Conquista, della durata di circa venti minuti, registrata durante una sessione a porte chiuse riservata alla stampa e ai content creator, di cui vi abbiamo già parlato nel nostro provato di Battlefield 6, pubblicato oggi.

Gran parte del video si svolge a bordo di un carrarmato, sia dal punto di vista del pilota che del cannoniere. L'azione è intensa e ben ritmata, con il team del giocatore che cerca di conquistare i punti di controllo e fermare gli assalti della squadra avversaria proprio facendo affidamento su una gestione più ragionata dei mezzi pesanti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Presto rivedremo il gioco in azione durante il Tokyo Game Show della prossima settimana, grazie a una presentazione dedicata alla campagna singleplayer.

