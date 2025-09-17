Un video gameplay di Battlefield 6 mostra la mappa Operazione Firestorm

La clip mostra un'intera partita nella modalità Conquista , della durata di circa venti minuti, registrata durante una sessione a porte chiuse riservata alla stampa e ai content creator, di cui vi abbiamo già parlato nel nostro provato di Battlefield 6, pubblicato oggi .

IGN ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video gameplay che offre un primo sguardo approfondito alla mappa Operazione Firestorm di Battlefield 6 , riportando in scena una delle ambientazioni più amate dai fan, originariamente introdotta in Battlefield 3. Il filmato è l'occasione perfetta per osservare come questa storica mappa sia stata rinnovata e adattata alle dinamiche moderne del nuovo capitolo.

Un giro sul carrarmato

Gran parte del video si svolge a bordo di un carrarmato, sia dal punto di vista del pilota che del cannoniere. L'azione è intensa e ben ritmata, con il team del giocatore che cerca di conquistare i punti di controllo e fermare gli assalti della squadra avversaria proprio facendo affidamento su una gestione più ragionata dei mezzi pesanti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Presto rivedremo il gioco in azione durante il Tokyo Game Show della prossima settimana, grazie a una presentazione dedicata alla campagna singleplayer.