La battle royale di Battlefield 6 avrà la distruzione degli scenari come il multiplayer, è migliorata dopo la beta

Sirland ha precisato che in questa modalità non sarà possibile radere completamente al suolo gli edifici : al termine della distruzione resteranno comunque delle macerie, così da preservare la leggibilità della mappa e impedire che il campo di battaglia si trasformi in uno spazio vuoto nelle fasi finali del match.

I test dedicati alla modalità battle royale di Battlefield 6 sono in corso da tempo sulla piattaforma Battlefield Labs. In attesa di una presentazione ufficiale al pubblico, il lead producer David Sirland ha condiviso alcuni dettagli interessanti, tra cui la conferma di un sistema di distruzione ambientale avanzato, identico a quello presente nel multiplayer tradizionale .

È stato rivisto il bilanciamento della distruzione ambientale

"Stessi sistemi, ma restano macerie progettate come conseguenza", ha scritto Sirland su X. "Dipende molto dal tipo di casa e dai materiali. Distruggere tutto non è una buona idea - lo sappiamo. Non è nemmeno difficile farlo, ma ciò che stiamo facendo è molto più complesso: deve restare leggibile e offrire una buona giocabilità."

Sirland ha aggiunto che gli sviluppatori hanno apportato delle modifiche al sistema di distruzione degli scenari dopo la beta del mese scorso e i giocatori possono aspettarsi un bilanciamento più ragionato e diverse migliorie, come delle reazioni più realistiche in base al tipo di esplosione e il materiale colpito.

"Il bilanciamento è impostato in base al materiale e al tipo di danno: le esplosioni sono diverse dai danni cinetici, ecc. Abbiamo apportato modifiche dopo la beta aperta su molti aspetti. L'obiettivo è rendere il sistema coerente e far sì che si manifesti nel gioco normale. Ogni partita deve essere unica, non tutto deve essere distrutto."

Oltre alla distruzione, la modalità battle royale di Battlefield 6 includerà anche altri tratti tipici della serie, come gadget e veicoli.

"Questa è la reinterpretazione di Battlefield della formula classica, quindi ci si può aspettare che tutti i principi fondamentali della serie siano presenti in questa modalità: gadget, esplosivi, ambienti distruttibili e veicoli potranno essere utilizzati per conquistare la vittoria".

Vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La prossima settimana verrà presentata la campagna singleplayer in occasione del Tokyo Game Show 2025.