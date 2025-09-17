Assassin's Creed Shadows è in forte sconto su Steam per festeggiare il lancio del primo DLC

Fino al 29 settembre , sarà possibile acquistare il titolo con uno sconto del 40%, al prezzo di 41,99 euro invece dei consueti 69,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato finora per il gioco sullo store di Valve. Lo stesso sconto si applica anche alla Digital Deluxe Edition, che scende da 89,99 a 53,99 euro. La Premium Edition, invece, resta al prezzo di 109,99 euro. Se siete interessati, potete accedere direttamente alla pagina di Assassin's Creed Shadows su Steam da qui .

Una nuova impresa per Naoe e Yasuke

Come accennato in apertura, la promozione è stata proposta in occasione del lancio del DLC Gli Artigli di Awaji, acquistabile al prezzo di 24,99 euro, mentre è completamente gratuito per chi ha prenotato il gioco prima del lancio. L'espansione introduce l'isola di Awaji, una nuova ambientazione avvolta da leggende e segreti, che farà da sfondo a una nuova avventura e contenuti per una durata stimata di oltre dieci ore.

L'obiettivo dei due protagonisti Naoe e Yasuke è quello di trovare un antico manufatto perduto, ma nel mentre dovranno districarsi tra agguati letali e fare fronte allo spietato clan Sanzoku Ippa. Una delle principali aggiunte è il Bo, un bastone da combattimento esclusivo per Naoe. Questa nuova arma offre combo fluide e grande mobilità, rendendo gli scontri più tattici rispetto al gioco base.