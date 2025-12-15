Assassin's Creed Shadows svela l'update 1.1.7 con nuove esecuzioni brutali e miglioramenti per Switch 2

Tra le novità più attese ci sono le nuove finisher : sia Naoe che Yasuke potranno concludere i combattimenti con animazioni inedite, spettacolari e particolarmente brutali, pensate per arricchire la componente cinematica degli scontri. Ubisoft ha pubblicato un filmato dimostrativo che mostra alcune di queste finisher, che potrete guardare qui sotto.

Altre novità della patch

L'aggiornamento porta inoltre miglioramenti significativi alla versione Switch 2 del gioco. La compagnia afferma di aver risolto i problemi di frame rate segnalati dai giocatori, insieme a "varie problematiche visive" che compromettevano la resa grafica.

Non mancano contenuti aggiuntivi: è stato introdotto un nuovo Rift all'interno dell'Animus, con enigmi e segreti da scoprire, mentre tramite le ricompense dell'Animus HUB si ottiene il Project Defiance, un set esclusivo che include il bastone Bo, un talismano e l'outfit Insurgent. Infine, l'update 1.1.7 integra una serie di correzioni e ottimizzazioni generali per tutte le versioni del titolo. Le note complete della patch sono disponibili sul sito ufficiale di Ubisoft.