L'aggiornamento Cold Snap di ARC Raiders arriva domani: ecco i dettagli

L'aggiornamento Cold Snap di ARC Raiders sarà disponibile a partire da domani, 16 dicembre: lo ha annunciato Embark Studios, illustrando le novità che troveremo all'interno del pacchetto, che potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco.
A caratterizzare fortemente Cold Snap è il nuovo meteo dinamico, che porterà violente tempeste di neve su diversi scenari, rendendo ogni spostamento più difficoltoso. Le mappe Dam Battlegrounds, Buried City, Spaceport e The Blue Gate risulteranno rivoluzionate sul piano visivo, fra accumuli di neve, superfici ghiacciate e un'atmosfera ostile.
I cambiamenti non si limiteranno all'estetica, perché il clima rigido introdurrà il rischio di congelamento: una nuova condizione che consuma gradualmente la barra della salute quando i Raider restano all'aperto per troppo tempo.
Questo fattore spingerà i giocatori a ripensare il proprio approccio, gestendo tempo ed equipaggiamento in maniera differente, controllando la presenza di ripari e supportando i compagni di squadra con cure adeguate laddove necessario, rafforzando l'elemento survival dell'esperienza.
Fra contenuti ed eventi
Ancora primo nella classifica dei giochi più venduti su Steam, ARC Raiders vedrà l'arrivo anche di nuovi contenuti permanenti, nella fattispecie il secondo Raider Deck, gratuito per i possessori del gioco; e il Goalie Raider Deck, disponibile dal 26 dicembre, con nuove imprese, oggetti e ricompense.
Durante Cold Snap avremo inoltre due eventi stagionali a tempo limitato, attivi fino al 13 gennaio: Flickering Flames, un percorso di progressione composto da 25 livelli; e il Candleberry Banquet Project, un progetto collaborativo in cinque fasi che ci inviterà ad andare alla ricerca di una serie di oggetti unici.