L'aggiornamento Cold Snap di ARC Raiders arriva domani: ecco i dettagli

L'aggiornamento Cold Snap di ARC Raiders sarà disponibile a partire da domani, 16 dicembre: lo ha annunciato Embark Studios, illustrando le novità che troveremo all'interno del pacchetto, che potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco.

A caratterizzare fortemente Cold Snap è il nuovo meteo dinamico, che porterà violente tempeste di neve su diversi scenari, rendendo ogni spostamento più difficoltoso. Le mappe Dam Battlegrounds, Buried City, Spaceport e The Blue Gate risulteranno rivoluzionate sul piano visivo, fra accumuli di neve, superfici ghiacciate e un'atmosfera ostile.

I cambiamenti non si limiteranno all'estetica, perché il clima rigido introdurrà il rischio di congelamento: una nuova condizione che consuma gradualmente la barra della salute quando i Raider restano all'aperto per troppo tempo.

Questo fattore spingerà i giocatori a ripensare il proprio approccio, gestendo tempo ed equipaggiamento in maniera differente, controllando la presenza di ripari e supportando i compagni di squadra con cure adeguate laddove necessario, rafforzando l'elemento survival dell'esperienza.