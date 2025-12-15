ARC Raiders ha alcuni problemi con il matchmaking ed Embark ne è al corrente, sta lavorando per risolverli

Il team Embark Studios ha riferito di essere al corrente di alcuni problemi tecnici emersi di recente, relativi soprattutto al matchmaking di ARC Raiders, e che il team sta attualmente lavorando per risolverli il prima possibile.
Ossen Julia, community lead di Embark Studios, ha riferito che il team è al corrente di "errori nel matchmaking che stanno emergendo per alcuni giocatori", ha scritto sul canale Discord di ARC Raiders, "Il nostro team sta indagando e condivideremo aggiornamenti il prima possibile".
Non vengono specificati nel dettaglio questi problemi, ma diversi utenti hanno segnalato delle attese eccessive per entrare in partita, con tempi che in certi casi arrivano a due o tre minuti fino addirittura a 10 minuti per alcuni.
Altri aggiornamenti in arrivo
Non si tratta di problemi enormi, ma dimostrano chiaramente che c'è stato qualche disguido tecnico, forse in seguito ai recenti aggiornamenti applicati a ARC Raiders, considerando che si tratta di un gioco dai ritmi piuttosto alti che può essere danneggiato da tempi di attesa anche non molto prolungati.
Secondo alcuni, il fatto di uscire e riprovare a connettersi facendo ripartire la coda dovrebbe risolvere i problemi riscontrati in questi giorni, ma è una soluzione temporanea che dovrebbe comunque essere sostituita da una correzione ufficiale.
Nel frattempo, in ARC Raiders sta per partire la nuova Expedition, prevista proprio per questa settimana, offrendo un'esperienza del tutto nuova ma costringendo i giocatori a ripartire quasi da zero, impegnando le proprie conquiste per ottenere punti da ricollocare per un nuovo inizio.
Nel frattempo, il team ha spiegato di recente che Arc Raiders è stato progettato per la monetizzazione premium, più semplice da gestire rispetto a quella free-to-play.