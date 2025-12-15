ARC Raiders ha alcuni problemi con il matchmaking ed Embark ne è al corrente, sta lavorando per risolverli

Il team Embark Studios ha riferito di essere al corrente di alcuni problemi tecnici emersi di recente, relativi soprattutto al matchmaking di ARC Raiders, e che il team sta attualmente lavorando per risolverli il prima possibile.

Ossen Julia, community lead di Embark Studios, ha riferito che il team è al corrente di "errori nel matchmaking che stanno emergendo per alcuni giocatori", ha scritto sul canale Discord di ARC Raiders, "Il nostro team sta indagando e condivideremo aggiornamenti il prima possibile".

Non vengono specificati nel dettaglio questi problemi, ma diversi utenti hanno segnalato delle attese eccessive per entrare in partita, con tempi che in certi casi arrivano a due o tre minuti fino addirittura a 10 minuti per alcuni.