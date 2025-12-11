Elon Musk apprezza ARC Raiders, ma vorrebbe vedere arrivare una particolare aggiunta al gioco

Elon Musk ha la tendenza a parlare di un sacco di cose, ma i videogiochi sono sicuramente una sua passione ricorrente e non poteva certo esimersi dal commentare ARC Raiders: il capo di Tesla e X ha dunque riferito di apprezzare il gioco di Embark Studios ma di voler vedere anche una particolare aggiunta.

L'affermazione arriva ovviamente attraverso il "suo" social X, con un messaggio piuttosto stringato ma che dimostra, se non altro, che Musk sembra essere piuttosto dentro il gioco, evidentemente con una certa conoscenza del soggetto in questione.

Si tratta di un commento positivo, seguito da un appunto su una possibile opzione che potrebbe essere aggiunta tra le meccaniche di gioco, secondo il miliardario.