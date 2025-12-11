0

Elon Musk apprezza ARC Raiders, ma vorrebbe vedere arrivare una particolare aggiunta al gioco

Elon Musk non poteva ovviamente esimersi dal commentare un gioco popolare come ARC Raiders, e l'ha fatto dimostrando un apprezzamento e formulando anche una sorta di richiesta.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/12/2025
Un personaggio di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Elon Musk ha la tendenza a parlare di un sacco di cose, ma i videogiochi sono sicuramente una sua passione ricorrente e non poteva certo esimersi dal commentare ARC Raiders: il capo di Tesla e X ha dunque riferito di apprezzare il gioco di Embark Studios ma di voler vedere anche una particolare aggiunta.

L'affermazione arriva ovviamente attraverso il "suo" social X, con un messaggio piuttosto stringato ma che dimostra, se non altro, che Musk sembra essere piuttosto dentro il gioco, evidentemente con una certa conoscenza del soggetto in questione.

Si tratta di un commento positivo, seguito da un appunto su una possibile opzione che potrebbe essere aggiunta tra le meccaniche di gioco, secondo il miliardario.

Una specie di feedback per gli sviluppatori

"È un ottimo gioco", ha scritto Musk su ARC Raiders, aggiungendo che "la possibilità di poter dare la caccia ai giocatori che ci hanno tradito potrebbe essere fantastica", dando una sorta di feedback agli sviluppatori.

In effetti, il commento di Musk è arrivato proprio in risposta a un messaggio ufficiale dell'account di ARC Raiders nel quale il team chiede alla community di fornire dei feedback in modo da fornire alcuni consigli su cosa cambiare e migliorare nel gioco.

Da Sea of Thieves ad Arc Raiders: dove l'arma più forte è la nostra voce Da Sea of Thieves ad Arc Raiders: dove l'arma più forte è la nostra voce

Curiosamente, qualcosa del genere è stato organizzato dalla community, con il sito "Speranza Watchlist" che sembrerebbe segnalare il nome dei giocatori con comportamento scorretto, sebbene sia in effetti un'iniziativa satirica basata su dati non reali, almeno per il momento.

Tuttavia, l'attenzione raccolta da questa iniziativa e il messaggio di Musk potrebbero indicare una certa attenzione, da parte della community del gioco, verso una certa forma di controllo e avviso sull'operato dei giocatori.

Di recente Elon Musk ha sfidato i campioni di League of Legends con Grok 5.

