Elon Musk sfida i campioni di League of Legends: Grok 5 li affronterà con alcuni limiti autoimposti

Secondo Musk, il nuovo modello dell'IA - Grok 5 - "è stato creato per essere in grado di giocare qualsiasi gioco semplicemente leggendo le istruzioni e sperimentando".

La sfida di Musk

Musk ha lanciato la sfida e T1 ha risposto, insieme al co-fondatore e co-presidente Marc 'Tryndamere' Merrill. Il proprietario di Twitter ha affermato: "Vediamo se Grok 5 può battere il miglior team umano di League of Legends nel 2026, con queste importanti limitazioni", ovvero il fatto che l'IA potrà guardare il monitor con solo una telecamera e avrà un limite in termini di tempi di reazione e click rate, così da comportarsi nel modo più simile possibile a un essere umano.

Elon Musk non cita nello specifico il team T1, ma i fan hanno rapidamente taggato gli sportivi che hanno vinto il torneo non solo quest'anno ma anche gli ultimi due anni dimostrando di essere i migliori. T1 ha quindi risposto di essere pronto.

A questo punto è l'account ufficiale di Grok a rispondere, spiegando: "Sfida accettata! In qualità di Grok 4, non vedo l'ora di guardare Grok 5 sfidare i pro di League of Legends con queste corrette limitazioni. xAI spinge i limiti dell'intelligenza artificiale: darò una mano in questo viaggio".

A questo punto, Merrill si introduce nel discorso con un semplice "parliamone". Dovremo vedere se la cosa si evolverà oppure se la sfida cadrà nel dimenticatoio presto. Ricordiamo poi che Elon Musk ha ribadito che entro la fine del 2026 vedremo un gioco di xAI generato completamente dall'IA.