Stando a un report pubblicato d Bloomberg, League of Legends verrà profondamente rinnovato da Riot Games, che punta a rilanciare l'esperienza del celebre MOBA al fine di attrarre un pubblico ancora maggiore.
Il progetto, noto internamente con il nome in codice League Next, dovrebbe vedere la luce nel corso del 2027 e consisterà in un aggiornamento sostanziale, che si spinge ben al di là di un semplice upgrade grafico e ridisegna personaggi, arene e interfaccia.
L'estetica di League of Legends verrà dunque rivisitata, con i vari elementi modificati al fine di rendere l'esperienza più accessibile e un impianto pensato per essere più flessibile e facile da aggiornare, così che gli sviluppatori possano intervenire con maggiore rapidità in caso di bisogno.
Dal punto di vista tecnico, la nuova versione di League of Legends supererà dunque i limiti di una struttura che sente ormai il peso degli anni e che non consente di introdurre in maniera semplice funzionalità avanzate.
Un rilancio necessario
Mentre si avvicina l'uscita di 2XKO su PS5 e Xbox, Riot Games sta dunque lavorando dietro le quinte per riconfermare la centralità del suo titolo di punta, che nel corso degli anni è riuscito a coinvolgere centinaia di milioni di giocatori.
L'obiettivo è dunque quello di consolidare l'esperienza di LOL come punto di riferimento per gli appassionati di MOBA, rendendo il gioco più moderno e in linea con i gusti e gli standard attuali.