Dal punto di vista tecnico, la nuova versione di League of Legends supererà dunque i limiti di una struttura che sente ormai il peso degli anni e che non consente di introdurre in maniera semplice funzionalità avanzate.

L'estetica di League of Legends verrà dunque rivisitata, con i vari elementi modificati al fine di rendere l'esperienza più accessibile e un impianto pensato per essere più flessibile e facile da aggiornare, così che gli sviluppatori possano intervenire con maggiore rapidità in caso di bisogno.

Il progetto, noto internamente con il nome in codice League Next , dovrebbe vedere la luce nel corso del 2027 e consisterà in un aggiornamento sostanziale, che si spinge ben al di là di un semplice upgrade grafico e ridisegna personaggi, arene e interfaccia.

Stando a un report pubblicato d Bloomberg, League of Legends verrà profondamente rinnovato da Riot Games , che punta a rilanciare l'esperienza del celebre MOBA al fine di attrarre un pubblico ancora maggiore.

Un rilancio necessario

Mentre si avvicina l'uscita di 2XKO su PS5 e Xbox, Riot Games sta dunque lavorando dietro le quinte per riconfermare la centralità del suo titolo di punta, che nel corso degli anni è riuscito a coinvolgere centinaia di milioni di giocatori.

L'obiettivo è dunque quello di consolidare l'esperienza di LOL come punto di riferimento per gli appassionati di MOBA, rendendo il gioco più moderno e in linea con i gusti e gli standard attuali.