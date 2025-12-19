Sony acquisisce Snoopy e i Peanuts per 457 milioni di dollari

In una mossa emersa alquanto a sorpresa, Sony sta per acquisire i Peanuts per circa 457 milioni di dollari, cosa che garantirà al colosso giapponese il controllo totale sul franchise e i suoi personaggi come Snoopy, Charlie Brown e gli altri.
Nati nel 1950 dalla mente di Charles M. Schulz, i Peanuts continua a godere di grande popolarità in tutto il mondo, ma ultimamente hanno incrementato la propria presenza e successo in Giappone e Asia, cosa che potrebbe aver spinto Sony ad effettuare una manovra così importante anche per le casse della compagnia.
La chiusura dell'acquisizione è soggetta ad alcune specifiche condizioni e deve attendere soprattutto l'approvazione degli enti regolatori, sebbene non sembra si profilino elementi particolarmente critici in questo senso.
Una mossa da mezzo miliardo di dollari
Secondo quanto riferito, Sony pagherà dunque circa 457 milioni di dollari a WildBrain per ottenere il controllo completo dei Peanuts, che in effetti non sono proprio noccioline, per rimanere tema, in una mossa che potrebbe risultare di notevole importanza sul piano trans-media.
Nonostante a morte dell'autore Charles M. Schulz avvenuta nel 2000, il franchise dei Peanuts ha continuato a rimanere di enorme rilievo nella cultura popolare, protagonista di fumetti, cartoni animati, lungometraggi animati, libri e commedie musicali.
"Dal 2018, SMEJ è orgogliosa di far parte della partnership che sta dietro a Peanuts, un marchio iconico dell'intrattenimento globale con una tradizione di 75 anni e che ha deliziato il pubblico di tutto il mondo", ha affermato Shunsuke Muramatsu di Sony Music Entertainment, commentando l'acquisizione.
"Con questa ulteriore quota di proprietà, siamo entusiasti di poter elevare ulteriormente il valore del marchio "Peanuts" attingendo alla vasta rete globale e alle competenze collettive del Gruppo Sony".