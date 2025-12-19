Sony acquisisce Snoopy e i Peanuts per 457 milioni di dollari

In una mossa emersa alquanto a sorpresa, Sony sta per acquisire i Peanuts per circa 457 milioni di dollari, cosa che garantirà al colosso giapponese il controllo totale sul franchise e i suoi personaggi come Snoopy, Charlie Brown e gli altri.

Nati nel 1950 dalla mente di Charles M. Schulz, i Peanuts continua a godere di grande popolarità in tutto il mondo, ma ultimamente hanno incrementato la propria presenza e successo in Giappone e Asia, cosa che potrebbe aver spinto Sony ad effettuare una manovra così importante anche per le casse della compagnia.

La chiusura dell'acquisizione è soggetta ad alcune specifiche condizioni e deve attendere soprattutto l'approvazione degli enti regolatori, sebbene non sembra si profilino elementi particolarmente critici in questo senso.