Sony proverà a comprare Warner Bros. Discovery? Arriva una risposta ufficiale

Viene quindi naturale chiedersi se Sony Group possa essere interessata a fare una offerta. Per fortuna non dovremo tenerci il dubbio perché è arrivata una risposta direttamente da Chief Executive di Sony.

Come vi abbiamo già segnalato, Warner Bros. Discovery è in vendita e pare ci siano parecchi grossi nomi interessati all'acquisizione della compagnia, compresa Netflix.

Le parole del CEO di Sony sull'acquisizione di Warner Bros. Discovery

Parlando con Nikkei Asia, il CEO Hiroki Totoki ha affermato: "Non abbiamo alcun desiderio per un grande accordo di fusione e acquisizione nell'industria cinematografica USA al momento". Secondo Totoki, l'accesso agli studi cinematografici di Warner Bros. Discovery non garantirebbe un grande aumento della redditività.

Totoki afferma che Sony Pictures Entertainment sta diventando un centro per contenti vari, anche videoludici e animati. Dal punto di vista del CEO "SPE non è una compagnia che punta a essere una grande piattaforma per la quale enormi vendite sono tutti, quindi è in grado di avere un proprio peso senza diventare uno dei nomi più importanti sul mercato".

Inoltre, come già sappiamo, Totoki conferma che la compagnia è focalizzata sugli anime, che sono visti come un mercato in crescita. Afferma anche che fusioni e acquisizioni non è il miglior modo per crescere il reparto anime, perché in Giappone molti editori non sono compagnie pubbliche quindi non possono essere facilmente acquisiti. La strategia di Sony è al contrario di cooperare con loro e aiutarli a far crescere il loro lavoro originale.

Sony sta creando collaborazioni anche con grandi società, come Kadokawa e Bandai Namco Holdings, senza acquisirle ma investendo pesantemente per avere accesso alle loro IP.

Ricordiamo che Warner Bros. ha i diritti di pubblicazione di film come Un Film Minecraft e Mortal Kombat.