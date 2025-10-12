Mortal Kombat 3 si farà: il film è stato confermato da Warner Bros.

Mortal Kombat 3 si farà: durante un panel alla New York Comic Con, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha annunciato che il film è stato confermato da Warner Bros. e New Line Cinema, che gli hanno chiesto di preparare uno script.

"I nostri amici di New Line e Warner Bros. sono così felici di questo film, sono così entusiasti e così convinti che ci sia un'enorme fanbase che lo attende con trepidazione, che mi hanno già assunto per scrivere la sceneggiatura del prossimo film di Mortal Kombat", ha detto Slater.

Evidentemente le proiezioni di prova di Mortal Kombat 2 hanno restituito risultati eccellenti e i produttori sono fiduciosi in merito al successo del film, da qui i preparativi per un ulteriore episodio che di fatto trasformerà il progetto di Simon McQuoid in una trilogia.

Lo stesso regista ha detto che "ogni volta che qualcuno ha visto il film, ha guadagnato slancio: abbiamo creato un enorme blockbuster estivo. Dovremmo essere orgogliosi del fatto che Mortal Kombat, come film e come franchise, darà ufficialmente il via all'estate del prossimo anno."