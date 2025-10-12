0

Mortal Kombat 3 si farà: il film è stato confermato da Warner Bros.

Nel corso di un panel alla New York Comic Con, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha annunciato che Warner Bros. e New Line Cinema hanno già confermato Mortal Kombat 3.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/10/2025
Karl Urban nel teaser di Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 3 si farà: durante un panel alla New York Comic Con, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha annunciato che il film è stato confermato da Warner Bros. e New Line Cinema, che gli hanno chiesto di preparare uno script.

"I nostri amici di New Line e Warner Bros. sono così felici di questo film, sono così entusiasti e così convinti che ci sia un'enorme fanbase che lo attende con trepidazione, che mi hanno già assunto per scrivere la sceneggiatura del prossimo film di Mortal Kombat", ha detto Slater.

Evidentemente le proiezioni di prova di Mortal Kombat 2 hanno restituito risultati eccellenti e i produttori sono fiduciosi in merito al successo del film, da qui i preparativi per un ulteriore episodio che di fatto trasformerà il progetto di Simon McQuoid in una trilogia.

La data di uscita del film Mortal Kombat 2 è stata rimandata: vediamo a quando è stato spostato La data di uscita del film Mortal Kombat 2 è stata rimandata: vediamo a quando è stato spostato

Lo stesso regista ha detto che "ogni volta che qualcuno ha visto il film, ha guadagnato slancio: abbiamo creato un enorme blockbuster estivo. Dovremmo essere orgogliosi del fatto che Mortal Kombat, come film e come franchise, darà ufficialmente il via all'estate del prossimo anno."

Un panel entusiasmante

Insieme a Slater, sul palco della New York Comic Con c'erano anche Karl Urban, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle e Martyn Ford, che interpretano rispettivamente Johnny Cage, Kitana, Jade e Shao Kahn, e che hanno assistito insieme al pubblico al dietro le quinte di Mortal Kombat 2 che abbiamo pubblicato oggi pomeriggio.

La presentazione è stata senz'altro l'occasione di tastare ancora una volta l'entusiasmo del pubblico nei confronti di una trasposizione che si preannuncia spettacolare e che, quantomeno sulla carta, appare nettamente migliore rispetto al capitolo d'esordio.

#Cinema
