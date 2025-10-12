Avatar Legends: The Fighting Game è stato annunciato con un trailer durante la New York Comic Con: si tratta di un picchiaduro a incontri basato sull'universo di Avatar: The Last Airbender, che approderà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nell'estate del prossimo anno.
Sviluppato da uno studio al debutto, Gameplay Group International, Avatar Legends: The Fighting Game fa sfoggio di una grafica 2D disegnata a mano, che riprende in maniera fedele lo stile della serie animata e le sue suggestive atmosfere.
Al lancio il gioco vanterà un roster composto da dodici personaggi differenti, ognuno legato a un proprio elemento (acqua, terra, fuoco e aria), ma attraverso il sistema del Season Pass verranno aggiunti man mano ulteriori combattenti.
Immaginato come un omaggio ai grandi classici del genere, Avatar Legends: The Fighting Game si pone l'obiettivo di fondere la profondità tecnica dei migliori picchiaduro con la fluidità e lo stile inconfondibile dell'universo di Avatar.
Il tie-in definitivo?
Avatar Legends: The Fighting Game mira chiaramente a sfruttare la grande popolarità della serie animata Avatar: La leggenda di Aang, ma si tratta di un progetto che sembra possedere spunti molto interessanti; vedi ad esempio il Flow System, un sistema di combattimento basato sul movimento e sul controllo dello spazio.
Non è tutto: durante gli incontri potremo selezionare dei personaggi di supporto che ci forniranno assistenza nel mezzo della lotta e che andranno ad aggiungere ulteriore spessore tattico all'esperienza.