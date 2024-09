La seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang si mostra con un trailer e svela chi interpreta Toph

Non faremo spoiler sul personaggio , visto che tra i lettori potrebbero esserci nuovi spettatori che non hanno mai visto la serie animata e preferiranno scoprire di chi si tratta e perché combatta a piedi nudi. Ricordiamo infatti che la serie televisiva live action è basata sul cartoon di Nickelodeon che è andato in onda verso la fine degli anni 2000.

Chi interpreterà Toph nella seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale della serie di Netflix. Come detto, è un breve teaser che serve per confermare che la seconda stagione è in produzione. Ricordiamo che anche la terza e ultima stagione di Avatar: La leggenda di Aang è già stata confermata.

Per quanto riguarda l'attrice che impersonerà Toph, sappiamo che è Miya Cech. La ragazza ha 17 anni ed è apparsa in varie produzioni come Darkest Minds (2018), Rim of the World (2019), The Astronauts (2020-2021) di Nickelodeon, Le ragazze del surf (dal 2022) e vari altri film. Il ruolo di Toph sarà però il suo miglior risultato ad oggi, probabilmente.

