Devil May Cry si mostra con un trailer della Stagione 2 su Netflix

La Stagione 2 di Devil May Cry è stata presentata con un teaser trailer da Netflix: un video breve, di appena un minuto, che tuttavia offre un interessante assaggio di ciò che potremo vedere nei nuovi episodi dello show, in arrivo nel corso del 2026.

La descrizione ufficiale del teaser parla di uno scontro fra Dante e Vergil, quest'ultimo introdotto proprio alla fine della prima stagione della serie animata prodotta da Adi Shankar e realizzata da Studio Mir, che ha riscosso un grande successo.

"La Stagione 2 sarà uno show mooolto diverso. Sì, Dante farà un salto di livello", ha dichiarato di recente Shankar. "Le sue abilità miglioreranno e lo vedrete abbracciare sempre di più quella natura iconica e 'badass' che i fan del gioco si aspettano."

"Detto ciò, sto comunque raccontando una storia e i grandi personaggi non si limitano a vincere: crescono. Ciò che rende Dante interessante non è il fatto che sia inarrestabile, ma che impari dai propri errori e diventi sempre più forte."