Devil May Cry si mostra con un trailer della Stagione 2 su Netflix

La Stagione 2 di Devil May Cry è stata presentata con un teaser trailer da Netflix: un video breve, di appena un minuto, che tuttavia offre un interessante assaggio di ciò che potremo vedere nei nuovi episodi dello show, in arrivo nel corso del 2026.
La descrizione ufficiale del teaser parla di uno scontro fra Dante e Vergil, quest'ultimo introdotto proprio alla fine della prima stagione della serie animata prodotta da Adi Shankar e realizzata da Studio Mir, che ha riscosso un grande successo.
"La Stagione 2 sarà uno show mooolto diverso. Sì, Dante farà un salto di livello", ha dichiarato di recente Shankar. "Le sue abilità miglioreranno e lo vedrete abbracciare sempre di più quella natura iconica e 'badass' che i fan del gioco si aspettano."
"Detto ciò, sto comunque raccontando una storia e i grandi personaggi non si limitano a vincere: crescono. Ciò che rende Dante interessante non è il fatto che sia inarrestabile, ma che impari dai propri errori e diventi sempre più forte."
Un altro adattamento brillante
Annunciata nel settembre del 2023, la serie animata di Devil May Cry ha ribadito le capacità di Shankar di adattare in maniera brillante i classici franchise videoludici, dopo gli eccellenti risultati ottenuti con Castlevania.
Peraltro lo showrunner ha dichiarato che il suo prossimo progetto sarà particolarmente ambizioso, visto che ha intenzione di adattare anche Duke Nukem in animazione preservando il tono del celebre sparatutto.