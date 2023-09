Devil May Cry, la serie anime Netflix è stata annunciata con un trailer

Netflix e Studio Mir hanno annunciato una nuova serie animata: Devil May Cry , ovviamente basata sulla saga di Capcom. Tramite X, Studio Mir ha pubblicato anche un primo teaser trailer di annuncio . Non viene indicata una data di uscita, ma il team scrive che è "presto in arrivo".

Studio Mir, che cosa ha realizzato?

Voltron: Legendary Defender

Studio Mir non è un team inesperto. Questa compagnia coreana si è occupata di molte altre serie pubblicate su Netflix (anche se perlopiù in co-produzione) come Voltron: Legendary Defender, Lego Elves: Secrets of Elvendale, Kipo and the Age of Wonderbeasts, Dota: Dragon's Blood e Lookism.

Il curriculum di Studio Mir conta anche un supporto ad alcuni episodi di The Legend of Korra, supporto alla Stagione 3 di Harley Quinn e vai altri prodotti DC come My Adventures with Superman, Young Justice: Outsiders, The Death of Superman e non solo.

Parlando sempre di animazione, ricordiamo che è stata annunciata la data di uscita di Onimusha.