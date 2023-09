Cyberpunk 2077: i salvataggi PS5 possono corrompersi quando si gioca a Phantom Liberty, cosa fare

CD Projekt RED stessa ha confermato tramite il proprio sito ufficiale che il problema si verifica se si gioca a Phantom Liberty usando un salvataggio del gioco base . Il team afferma che sta attualmente indagando sulla questione, quindi per ora non abbiamo alcun tipo di dettaglio sul tempo necessario per risolvere il problema. Per certo arriverà una patch, ma potrebbe richiedere giorni e forse di più.

Cyberpunk 2077 era un gioco denso di bug e problemi tecnici al lancio e, sebbene la situazione sia enormemente migliorata oramai, al pari di ogni gioco continua ad avere qualche limite. Uno di questi è in realtà molto serio, in quanto è legato al rischio di corruzione dei dati di salvataggio della versione PS5 . Il tutto è legato all'espansione Phantom Liberty.

La soluzione temporanea suggerita dagli autori di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Ovviamente in attesa dell'arrivo di una patch i giocatori vorranno continuare a giocare a Cyberpunk 2077 e a Phantom Liberty, quindi qual è la soluzione? L'unica cosa che potete fare, secondo il suggerimento ufficiale di CD Projekt RED, è non sovrascrivere il file di salvataggio del gioco base così da non rischiare di perdere tutti i vostri progressi.

La cosa migliore è creare nuovi salvataggi e, nel mentre continuate a giocare, farne molteplici e di frequente, per limitare una perdita dei dati in caso uno di essi venga corrotto. Se avete già incontrato il bug, non potrete far altro se non attendere novità da parte di CD Projekt RED.

