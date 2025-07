La nuova IP di CD Projekt, Hadar, pare molto più simile a The Witcher che a Cyberpunk 2077

CD Projekt RED è ora come ora noto per due grandi IP: The Witcher e Cyberpunk, entrambe basate su opere altrui. La compagnia ha in cantiere nuovi giochi per entrambi i franchise (sopratutto di The Witcher) ma non disegna l'idea di creare una propria IP originale.

Parliamo di Project Hadar, nome in codice per un videogioco che per il momento possiamo solo descrivere come "diverso da The Witcher e Cyberpunk", cosa che non restringe minimamente il campo. Per fortuna di tanto in tanto spuntano piccoli dettagli, come il fatto che sarà un gioco single player come i precedenti del team.

Ora, però, abbiamo scoperto un ulteriore piccolo dettaglio.