CD Projekt RED: il team di The Witcher e Cyberpunk smentisce i rumor sulla nuova IP, Hadar

CD Projekt RED ha passato alcuni anni difficili dopo il lancio complicato (a dir poco) di Cyberpunk 2077, che ha costretto il team a mettersi al lavoro sul gioco per anni per migliorarlo e realizzare il prodotto che i fan meritavano. Ora, però, la compagnia è al lavoro su nuovi progetti con buona parte della sua forza lavoro (sparsa su più team, ricordiamo). Tra questi vi è anche un gioco noto solo come "Codename Hadar". Non ne sappiamo molto, ma la quest designer Maria Mazur (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty) ha voluto confutare un rumor su questo progetto.

In rete circola infatti la voce che Codename Hadar sia un gioco ambientato nel Giappone feudale e che sarebbe stato un gioco di genere "horror cosmico". Non vi erano conferme di alcun tipo a riguardo e, ora, Mazur ha spiegato che i rumor sono totalmente falsi. Purtroppo la designer non ha voluto dare alcuna informazione aggiuntiva sul gioco.

Tutto ciò che possiamo confermare su Codename Hadar è che si tratta di una nuova IP originale del team, un dettaglio questo da non sottovalutare visto che per il momento CD Projekt RED si è focalizzata su IP altrui (The Witcher è basato su un romanzo e Cyberpunk è basato su un gioco da tavolo).