The Witcher Remake eliminerà le parti 'pessime, datate e da rifare', dice il CEO

Precisamente, Jakub Rokosz - CEO del team Rebel Wolves gestito da veterani di CD Projekt RED - ha dichiarato a Edge di essere dispiaciuto di non aver mai potuto lavorare al primo capitolo della saga (è entrato nel team dopo la pubblicazione di The Witcher 1) e vorrebbe rendergli giustizia.

La saga di The Witcher è ferma da tempo ma i suoi team di sviluppo stanno lavorando per portare su PC e console un seguito e il remake del primo capitolo , che permetterà molti a riscoprire l'inizio della saga di Geralt in versione CD Projekt RED. Che tipo di progetto sarà? Non certo una riproposizione 1:1 del titolo originale, visto che gli autori affermano di voler rimuovere quelle parti che sono oggettivamente brutte .

Un elemento che sarà certamente eliminato da The Witcher Remake

Non sappiamo nel dettaglio cosa sarà eliminato, ma di certo non ritroveremo le "sex card" in The Witcher Remake. Si trattava di carte che mostravano le varie conquiste romantiche di Geralt in versioni via via più svestite.

Inoltre, sappiamo che il remake sarà a mondo aperto, questo quindi eliminerà la necessità di viaggiare obbligatoriamente nella palude del secondo capitolo passando tramite un caricamento. Anche il sistema di combattimento sarà rinnovato.

In generale, però, il team vuole mantenere le parti positive e creare un mix che ancora richiami le sensazioni del gioco originale. Per quanto riguarda invece The Witcher 4, entrerà in produzione quest'anno: 400 sviluppatori sono impegnati sul progetto.