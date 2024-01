The Witcher 4 entrerà in produzione quest'anno, 400 sviluppatori impegnati sul progetto

CD Projekt RED ha riferito che Polaris, il nome in codice assegnato al progetto "The Witcher 4", per così dire, entrerà in produzione a pieno regime nel corso del 2024, con la previsione di impegnare un organico di circa 400 sviluppatori interamente sulla creazione del gioco già verso la metà dell'anno.

Il CEO di CD Projekt RED, Adam Badowski, ha riferito a Reuters che tale è l'obiettivo per la metà del 2024, ovvero spostare il grosso della forza lavoro sul prossimo gioco di The Witcher, che non ha ancora un nome ufficiale ma di cui sapremo di più probabilmente nei prossimi mesi.

Di Polaris sappiamo solo che darà il via a un nuovo arco narrativo nel mondo di The Witcher, dunque è probabile che non sia identificato proprio come The Witcher 4, non ponendosi in continuazione diretta rispetto al celebre The Witcher 3.