La grafica della demo di The Witcher 4 non è "vera", CD Projekt insiste

Poco tempo fa, in occasione del State of Unreal di Epic Games che ha messo in mostra la potenza dell'Unreal Engine, CD Projekt RED ha mostrato una "demo tecnica" di The Witcher 4. "Demo tecnica" è la parte più importante della frase, come ci tiene a sottolineare il team stesso, che dice ai giocatori che "non è garantito che il gioco avrà lo stesso aspetto" quando sarà pronto.

Si tratta in una certa misura di una ovvietà, ma non per tutti e quindi parlando con GamesRadar+ l'Engineering Production Manager Jan Hermanowicz ha voluto fare alcune precisazioni.