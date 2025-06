The Witcher 4 punta ai 60 fps su console, ma farcela su Xbox Series S sarà una grossa sfida

In un'intervista concessa a Digital Foundry, CD Projekt Red ha parlato della tech demo di The Witcher 4 mostrata durante il recente State of Unreal, che è stata fatta girare su PlayStation 5. L'obiettivo della compagnia è quello di raggiungere i 60 fps su console , ma è cosciente che in alcuni casi sarà una grossa sfida riuscirci. In particolare su Xbox Series S , la console "economica" di Microsoft.

Sfida di ottimizzazione

Nell'intervista, CD Projekt Red afferma di voler evitare gli stessi errori commessi con Cyberpunk 2077, in particolare per quanto riguarda le prestazioni.

Con The Witcher 4, l'approccio di CD Projekt Red cambierà rispetto a quello avuto con i suoi giochi precedenti e sarà data priorità alle versioni console in fase di sviluppo, per garantire i 60 fps stabili.

Farcela con Xbox Series S sarà però davvero impegnativo, come viene spiegato: "Posso dire che raggiungere i 60 fps sarà estremamente difficile sulla Series S, diciamo solo che dobbiamo ancora studiare come fare."

Mancano ancora molti anni all'arrivo di The Witcher 4 sul mercato, quindi il tempo per studiare c'è. In linea di massima è apprezzabile che CD Projekt Red voglia ottimizzare il suo nuovo gioco per console, visto il disastro fatto con le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Cyberpunk 2077. Se riusciranno o meno a risolvere tutti i problemi, resta da vedere.

Detto questo, ribadiamo che quanto mostrato dalla tech demo di The Witcher 4 è estremamente provvisorio, come spiegato dagli sviluppatori stessi e come il contesto faceva ben capire.