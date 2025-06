Nintendo chiede la prova d'acquisto di Nintendo Switch 2 per dare assistenza tecnica in Giappone

Nintendo sta facendo di tutto per contrastare il bagarinaggio di Nintendo Switch 2 in Giappone , anche limitare l'assistenza tecnica a chi non è in grado di dimostrare di aver acquistato la sua console da canali regolari. L'obiettivo è di limitare il più possibile speculazioni sul prezzo, mentre le scorte di negozi e catene commerciali vengono rimpinguate di unità.

Anti bagarinaggio

In Giappone, anche alcuni rivenditori hanno aderito alla campagna della casa di Mario, ma le contromisure sono moltissime, da quelle più grandi, a quelle apparentemente meno rilevanti, come la mancanza della garanzia nella scatola di Nintendo Switch 2.

Come specificato sul sito ufficiale di Nintendo, se un utente giapponese vuole far riparare la propria Nintendo Switch 2 in garanzia, deve conservare lo scontrino, la bolla di consegna o qualsiasi altra prova scritta valida dell'acquisto effettuato. Nintendo avverte chiaramente che Nintendo Switch 2 non ha garanzia, il che significa che non è possibile ottenere assistenza coperta dalla garanzia senza fornire una prova d'acquisto.

Come vengono colpiti i bagarini? I documenti che dimostrano l'acquisto della console, come le bolle di consegna, contengono dei dati personali dell'acquirente originale, come l'indirizzo di casa, mentre gli scontrini riportano data, ora, numero di serie dell'acquisto e nome del negozio. Quindi, chi acquista una console da un bagarino, che non è una fonte coperta dalla garanzia, in caso di necessità di ricorrere all'assistenza tecnica fornirà i dati del bagarino stesso.

Come si possono distinguere i bagarini da chi ha semplicemente deciso di vendere la sua console come usata? Ipotizziamo che a far fede saranno i numeri. Per fare un esempio, Nintendo non andrà a controllare un nominativo registrato una sola volta, ma solo quelli che si ripetono, che indicano più console acquistate o vendute dalla stessa persona.

Detto questo, il sito Nintendo specifica che anche durante il periodo di garanzia, tutte le console "di seconda mano" saranno soggette a costi di riparazione, indipendentemente dal fatto che il nuovo proprietario l'abbia ricevuta in regalo o acquistata.