Il film di The Legend of Zelda ha ora una pagina social dedicata: condividerà novità?

Nel mentre attendiamo novità per il film di The Legend of Zelda, scopriamo che Sony ha realizzato uan pagina social ufficiale dedicata alla pellicola.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/08/2025
Link di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

I progressi sono lenti e per vederlo al cinema dovremo attendere fino al 2027, ma il venturo film di The Legend of Zelda ha fatto un ulteriore passo in avanti: è stato aperto il profilo social ufficiale su Twitter.

Significa forse che presto avremo qualche novità tramite tali spazi?

Cosa c'è nella pagina ufficiale di The Legend of Zelda

L'account verificato e associato a quello di Sony Pictures, che produce la pellicola di Nintendo, si chiama molto semplicemente "The_Zelda_Movie". Segue unicamente li account di Sony Pictures e PlayStation, mentre - cosa curiosa - non è collegato in alcun modo a Nintendo.

Notiamo poi che la data di creazione dell'account è in realtà del novembre 2023, ma solo ora è diventato visibile. In ogni caso, tutto ciò che l'account ha fatto per ora è retwittare una serie di articoli e di tweet legati agli annunci ufficiali passati sul film di The Legend of Zelda, compresa la conferma degli attori protagonisti.

Non ci sono altre informazioni, se non il già noto fatto che il film è previsto per il 2027 (maggio, più precisamente, anche se non è indicato sulla pagina).

Non ci resta che attendere e vedere se Sony e Nintendo sfrutteranno tale pagina social per svelare qualche novità sulla pellicola.

