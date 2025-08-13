Il film di The Legend of Zelda ha ora una pagina social dedicata: condividerà novità?

I progressi sono lenti e per vederlo al cinema dovremo attendere fino al 2027, ma il venturo film di The Legend of Zelda ha fatto un ulteriore passo in avanti: è stato aperto il profilo social ufficiale su Twitter.

Cosa c'è nella pagina ufficiale di The Legend of Zelda

L'account verificato e associato a quello di Sony Pictures, che produce la pellicola di Nintendo, si chiama molto semplicemente "The_Zelda_Movie". Segue unicamente li account di Sony Pictures e PlayStation, mentre - cosa curiosa - non è collegato in alcun modo a Nintendo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Notiamo poi che la data di creazione dell'account è in realtà del novembre 2023, ma solo ora è diventato visibile. In ogni caso, tutto ciò che l'account ha fatto per ora è retwittare una serie di articoli e di tweet legati agli annunci ufficiali passati sul film di The Legend of Zelda, compresa la conferma degli attori protagonisti.

Non ci sono altre informazioni, se non il già noto fatto che il film è previsto per il 2027 (maggio, più precisamente, anche se non è indicato sulla pagina).

Non ci resta che attendere e vedere se Sony e Nintendo sfrutteranno tale pagina social per svelare qualche novità sulla pellicola.