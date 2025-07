Annunciati gli attori di Zelda e Link per il film di The Legend of Zelda

Tramite un aggiornamento pubblicato sull'app Nintendo Today e sui canali social della casa di Kyoto, sono stati finalmente annunciati i due giovanissimi attori che interpreteranno Link e Zelda nell'attesissimo film live-action di The Legend of Zelda .

Cosa sappiamo dei due attori

Benjamin Evan Ainsworth, classe 2008, è un attore che già da giovanissimo ha lasciato il segno in diverse produzioni internazionali. Ha iniziato recitando nella soap Emmerdale e ha preso parte a musical teatrali prima di conquistare il pubblico con la sua interpretazione in The Haunting of Bly Manor su Netflix. È noto per aver doppiato Pinocchio nel remake live-action Disney e per il suo ruolo da protagonista nella serie canadese Son of a Critch.

Bo Bragason, classe 2004, dopo un debutto precoce nel cinema francese, ha collezionato ruoli sempre più importanti in produzioni britanniche, tra cui la serie Three Girls. Ha poi recitato nell'horror psicologico Censor (2021) ed è diventata nota nel 2024 con ruoli da protagonista in Renegade Nell (Disney+) e The Jetty (BBC), affermandosi sia nel genere fantasy che nel crime drama.

Vi ricordiamo che il film live-action di The Legend of Zelda sarà distribuito nelle sale il 7 maggio 2027. La regia è affidata a Wes Ball, noto per la trilogia di Maze Runner e Kingdom of the Planet of the Apes. La sceneggiatura è firmata da Derek Connolly, già autore di Jurassic World e Detective Pikachu. La produzione è curata da Nintendo in collaborazione con Arad Productions, con Sony Pictures Entertainment responsabile della distribuzione globale.

