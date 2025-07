OpenAI: il nome in codice del suo browser è "Aura", tanto evocativo quanto misterioso

OpenAI sta ampliando i propri orizzonti con un nuovo progetto: un browser web basato sull'intelligenza artificiale, di cui è finalmente emerso il nome in codice e si tratta di un titolo tanto evocativo quanto misterioso e che, in un certo senso, crea anche delle aspettative molto alte, si tratta di "Aura".

La notizia è emersa dopo che l'utente X, Tibor, ha scoperto riferimenti a "Aura" all'interno dell'app web di ChatGPT. Le menzioni includono voci come "is Aura," "is Aura Sidebar" e "in Aura", suggerendo una possibile integrazione diretta con l'interfaccia utente proprio di ChatGPT.