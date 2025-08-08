Allarme su NPM: pacchetti malevoli prendono di mira sviluppatori WhatsApp

Grave allarme per gli sviluppatori che lavorano con strumenti legati a WhatsApp: i ricercatori di Socket hanno scoperto due pacchetti NPM malevoli, naya-flore e nvlore-hsc, che si spacciano per librerie legittime per la creazione di bot e strumenti di automazione basati su WhatsApp Business API. In realtà, contengono codice distruttivo progettato per cancellare file dal sistema dello sviluppatore.

Questi pacchetti sono stati scaricati oltre 1.100 volte dal mese scorso, nonostante le segnalazioni inviate da Socket e le richieste di rimozione. Il publisher responsabile, nayflore, ha pubblicato anche altri pacchetti apparentemente innocui che al momento non mostrano comportamenti malevoli, ma potrebbero essere aggiornati in futuro per includere codice dannoso.