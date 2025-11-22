Il nuovo iPhone 18 Pro presenterà due importanti modifiche al design, secondo indiscrezioni

Due cambiamenti specifici

I modelli iPhone 17 Pro e Pro Max hanno già introdotto alcune novità legate al design, partendo dalla sezione dedicata alle fotocamere al design bicolore sul retro, fino alle vere e proprie colorazioni inedite (Cosmic Orange). Come vi abbiamo anticipato, il prossimo iPhone 18 Pro dovrebbe presentare un design molto simile, ma due sezioni specifiche dovrebbero subire delle modifiche.

La prima sarà la Dynamic Island: sebbene inizialmente si sia parlato di un vero e proprio abbandono, le nuove fonti parlano di una versione ridotta e, quindi, meno invasiva. A "confermare" queste indiscrezioni è stato anche l'analista Jeff Pu.

iPhone 17 Pro

Il design complessivo dovrebbe essere ancora più uniforme e senza soluzione di continuità. Stando a quanto riportato su Weibo, gli ingegneri Apple stanno lavorando a un nuovo processo di lavorazione per il vetro posteriore, in modo da eliminare la distinzione di colore tra la scocca in alluminio e il pannello in vetro. Ciò dovrebbe tradursi in un look più unificato rispetto all'attuale iPhone 17 Pro.

"La serie iPhone 18 Pro presenta un vetro posteriore riprogettato che riduce al minimo la differenza di colore tra il vetro e il pannello posteriore in alluminio. Un look uniforme e senza soluzione di continuità", si legge su Weibo.