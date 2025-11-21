Smart TV LG OLED evo AI C5 da 65” è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Le promozioni del Black Friday di Amazon ci propongono la Smart TV LG OLED evo AI C5 da 65 pollici con uno sconto di 400 euro rispetto al prezzo consigliato, il minimo storico mai registrato sulla piattaforma. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina del prodotto a questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo del modello da 65 pollici è di 1.499 euro , con uno sconto del 21% rispetto a quello consgliato di 1.899 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita e in tempi rapidi per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni.

Una delle smart TV più apprezzate dai giocatori

L'LG OLED evo AI C5 da 65 pollici è Smart TV 4K OLED e uno dei modelli di punta della gamma 2025, pensato come successore diretto della serie C4 e come evoluzione naturale della storica linea "C" di LG. Il cuore del televisore è il processore α9 Gen8 AI, progettato per analizzare e ottimizzare ogni fotogramma in tempo reale. Questo chip migliora nitidezza, profondità e resa cromatica, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale per adattare la visione al contenuto. Il pannello OLED evo integra il Brightness Booster, che aumenta la luminosità rispetto ai modelli precedenti, rendendo più incisivi i contrasti e migliorando la visibilità anche in ambienti molto illuminati.

Dal punto di vista software, il C5 utilizza webOS con funzioni AI, che offre un'interfaccia più fluida e personalizzata, con aggiornamenti garantiti per diversi anni. Sul fronte audio e video, il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos assicura un'esperienza cinematografica completa, con immagini dinamiche e un suono avvolgente.

Come i precedenti modelli della serie, il C5 rappresenta un prodotto perfetto per i giocatori, sia console che PC: supporta VRR (Variable Refresh Rate), NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, oltre a garantire il gaming in 4K fino a 144 Hz, con tempi di risposta ridotti e input lag minimo. Questo lo rende una scelta ideale per chi cerca un televisore che possa sostituire un monitor da gaming di fascia alta, senza rinunciare alla qualità visiva tipica degli OLED.