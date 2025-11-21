Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è dietro l'angolo? Spunta una possibile data di uscita

Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, le tempistiche sarebbero piuttosto serrate e non è da escludere che la conferma ufficiale arrivi a breve. Le fonti della testata suggeriscono addirittura un annuncio in pompa magna durante i The Game Awards 2025 dell'11 dicembre , una delle vetrine più prestigiose dell'industria videoludica.

Uno sviluppo lungo e travagliato, ma forse alla svolta finale

Come sempre in questi casi, è bene prendere indiscrezioni simili con cautela. Va detto però che Insider Gaming è considerata una fonte affidabile e nel tempo ha dimostrato di avere contatti diretti all'interno di Ubisoft. Inoltre, la finestra di lancio ipotizzata coincide con quanto dichiarato ufficialmente dalla compagnia francese, che poche ore fa ha confermato l'arrivo del remake entro la fine dell'attuale anno fiscale, ovvero non oltre il 31 marzo 2026.

Il progetto è atteso da anni dai fan della serie, ma ha dovuto affrontare un percorso di sviluppo lungo e complesso. Annunciato nel 2020 con uscita prevista l'anno successivo, è stato rinviato più volte, accumulando ritardi significativi rispetto ai piani originali. Nel 2022, secondo le fonti del giornalista Tom Henderson, lo sviluppo sarebbe addirittura ripartito da zero. Ora, dopo un cammino tortuoso, sembra che l'attesa stia finalmente per concludersi, con la speranza che i problemi incontrati non abbiano compromesso la qualità di un remake tanto desiderato.