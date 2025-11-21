Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarà pubblicato entro pochi mesi

Se anche voi siete tra essi, c'è una buona notizia: pare che l'opera sia in arrivo entro pochi mesi .

Ubisoft è al lavoro su molteplici progetti ma alcuni appassionati hanno in mente solo un nome: Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e, più precisamente, il remake annunciato più di cinque anni fa.

Cosa sappiamo del periodo di uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

Già sapevamo che il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo - originariamente pubblicato su PS2 - sarebbe arrivato nel 2026, ma il nuovo report finanziario di Ubisoft ha aggiunto un dettaglio importante: la pubblicazione è prevista entro la fine di marzo 2026, ovvero entro la fine dell'anno fiscale attuale.

La lista include anche un titolo non ancora annunciato, che secondo Insider Gaming è il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag. Pare quindi che l'inizio del prossimo anno sarà dedicato ai remake per la compagnia francese. Ovviamente c'è sempre il rischio che i progetti vengano rimandati all'ultimo secondo, per rifinirli o per organizzare meglio la scaletta di pubblicazione.

Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha avuto una vita difficile: all'annuncio è stato fortemente criticato per la bassa qualità grafica e Ubisoft ha deciso di ripartire da capo e cambiare team di sviluppo. Negli anni la compagnia ha assicurato di essere al lavoro sul progetto e uno degli ultimi post pubblicati sui social, nel giugno 2025, confermava che gli autori erano in pieno sviluppo cercando di far risplendere il videogioco. Forse tra pochi mesi potremo vedere i frutti dei loro sforzi.