Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarà ai The Game Awards? Ubisoft fa chiarezza

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni l'attesa per il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe finalmente giunta al termine, con Ubisoft pronta a lanciare il gioco nei negozi entro poche settimane. Di conseguenza, molti avevano ipotizzato un annuncio in grande stile già a ridosso dei The Game Awards 2025, in programma il 12 dicembre, una delle vetrine più prestigiose e in vista dell'industria videoludica.
Tuttavia, le aspettative sono state disattese: l'account ufficiale X della serie Prince of Persia è intervenuto con una smentita, dichiarando: "Mi spiace deludervi, ma possiamo confermare che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non sarà ai TGA quest'anno".
Ubisoft punta a un annuncio a sorpresa?
La scorsa settimana Insider Gaming aveva pubblicato un report firmato da Tom Henderson, secondo cui il lancio del remake sarebbe fissato per metà gennaio del prossimo anno, indiscrezione ribadita anche oggi in un nuovo articolo. Le stesse fonti avevano suggerito che, vista la finestra di uscita così ravvicinata, l'annuncio ufficiale potesse arrivare proprio durante lo show di Geoff Keighley.
La smentita di Ubisoft non chiude del tutto la porta: per quanto l'indiscrezione di Henderson sia da prendere con le pinze, resta la possibilità di un reveal in un evento ancora da annunciare o, ipotesi più sorprendente, di uno shadow drop, ovvero un annuncio a sorpresa accompagnato dalla pubblicazione immediata. Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe una scelta insolita per la compagnia francese, ma che al tempo stesso consentirebbe al gioco di non dover condividere i riflettori con la moltitudine di annunci previsti durante i The Game Awards.