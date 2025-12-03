Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarà ai The Game Awards? Ubisoft fa chiarezza

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni l'attesa per il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe finalmente giunta al termine, con Ubisoft pronta a lanciare il gioco nei negozi entro poche settimane. Di conseguenza, molti avevano ipotizzato un annuncio in grande stile già a ridosso dei The Game Awards 2025, in programma il 12 dicembre, una delle vetrine più prestigiose e in vista dell'industria videoludica.

Tuttavia, le aspettative sono state disattese: l'account ufficiale X della serie Prince of Persia è intervenuto con una smentita, dichiarando: "Mi spiace deludervi, ma possiamo confermare che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non sarà ai TGA quest'anno".