The Elder Scrolls 6 ai TGA? Un giornalista esclude che la statua misteriosa riguardi il gioco di Bethesda

La risposta di Schreier

Schreier è intervenuto sull'argomento rispondendo a un utente sul forum Resetera, che lo ha implorato di svelargli se l'immagine avesse o no a che fare con The Elder Scrolls 6, così da non rischiare una forte delusione.

Schreier gli ha detto, semplicemente: "Lo ripeterò un'ultima volta perché le persone stanno esagerando: no, la statua non sta anticipando Elder Scrolls 6. Ora smetterò di rispondere a riguardo. A meno che qualcuno non mi trovi al bar JW la prossima settimana e chieda davvero gentilmente, allora forse risponderò, a seconda di quanti drink avrò bevuto."

Sempre Schreier ha smentito che l'immagine sia legata alla nuova espansione di Diablo 4. Anche il seguito di God of War: Ragnarok è stato escluso, in questo caso dal director di Sony Santa Monica stessa.

Schreier ha comunque affermato che si tratta di un titolo importante, ma non ha voluto svelare quale.

Per saperne di più non ci resta che aspettare la notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre (in Italia), quando i The Game Awards 2025 saranno trasmessi in diretta. La cerimonia inizierà all'1:30 del mattino in Italia e noi saremo lì, imbottiti di caffè, a seguirla e commentarla con e per voi.